Dirk Vanhoecke, uitbater van patisserie-tearoom De Zoete Zonde in de Christinastaat in Oostende, is al jaren fan van KV Oostende. "Ik heb daarom deze week gekozen voor tricolore patisserie. De reacties zijn lovend! De taartjes smaken niet alleen lekker, ze zijn ook een streling voor het KVO-oog. Ik hoop dat KV Oostende zaterdag zal scoren dankzij deze tricolore pateetjes."

(OVG)

Vrijdag in KW Oostende: zes Oostendse handelaars met opmerkelijke initiatieven om KVO-steunen deze week.