Minister Tommelein bezoekt coöperatief windmolenpark in Wielsbeke

Wind4Flanders en de gemeente Wielsbeke waren de gastheren van deze opening van vier windturbines op industriezone d'Hooie.

De vierde windturbine op het industrieterrein D'Hooie zal groene stroom produceren voor zo'n 1.400 gezinnen. De turbine werd geplaatst door Wind4Flanders, een partnerschap tussen Engie Electrabel en verschillende financieringsverenigingen, en sluit aan bij het windpark van de energiecoöperateive Storm. Dat park werd in 2014 nog ingehuldigd door oud-minister Annemie Turtelboom (Open VLD). Alle omwonenden van de windturbine in Wielsbeke konden investeren in hun windpark. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt tussen de 3 en 5 procent.

"Ik ben blij met elke nieuwe windturbine, maar als de windturbine mee gefinancierd wordt door de omwonenden, doet me dat extra plezier", zegt minister Tommelein. "Dat betekent dat er een lokaal draagvlak is. Dat mensen geloven in de meerwaarde van een windmolen in hun omgeving, omdat ze mee kunnen delen in de groene stroom, en als coöperant jaarlijks ook een financieel voordeel krijgen. Zo hebben de omwonenden niet enkel de lasten, maar ook de lusten. Dit is een model voor de toekomst omdat je op die manier het draagvlak vergroot."

(BELGA/LO)