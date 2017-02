Mijn Pop-uprestaurants in Kortrijk officieel geopend

De Antwerpse vriendinnen Fanny en Véronique openen met Filly's een pop-uprestaurant waarin alles gevuld wordt. Bij Table'O van het Limburgse koppel Mitchell en Daniëlla draait het allemaal om kunst. De Antwerpse vrienden Yannick en Leena van Meat & Griet kiezen voor een combinatie van vlees en vis.

"Welkom in Kortrijk, welkom in West-Vlaanderen. Of om het zoals Véronique te zeggen in West-fucking-Vlaanderen, hoe ver is dat niet maat?" Zo opende burgemeester Van Quickenborne de restaurants. De kandidaten waren inderdaad niet allemaal even tevreden bij de initiële ontdekking dat hun pop-up in Kortrijk zou komen te staan.

"Maar, je bent in Kortrijk en dit is de beste grond om uw pop-uprestaurant te hebben", verzekert de burgemeester hen. Hij noemt hiervoor drie redenen: "Kortrijk is de place to be voor ondernemende mensen en West-Vlamingen zijn levensgenieters en lekkerbekken." Als belangrijkste reden noemt hij Kortrijk vruchtbare grond voor Mijn Pop-uprestaurant want Kortrijk won de vorige keer namelijk. "Hoeveel keer heeft Antwerpen al gewonnen? Nul keer!", roept een enthousiaste burgemeester die duidelijk hoopt op nog een overwinning voor Kortrijk.

(CM - Foto's JVGK)