"Mijn eigen fotostudio om producten op Facebook te zetten"

Voor Joeri Dehoorne stond het vast. "Ik ben op mijn 14de gaan werken bij een bakker, want dat was mijn droom", zegt hij. "Ik leerde mijn vrouw Marijke Poppe al heel jong kennen en ik heb haar meteen duidelijk gemaakt dat mijn beroep gevolgen zou hebben voor onze relatie. Maar we trekken samen aan dezelfde kar nu en onze tandem loopt prima."