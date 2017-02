Melexis met vertrouwen 2017 in na "uitzonderlijk sterk laatste kwartaal"

De omzet in het vierde kwartaal bedroeg 120 miljoen euro: 17 procent hoger dan een jaar eerder en beter dan de verwachtingen van analisten. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal kwam uit op 29,4 miljoen euro, een stijging met 23 procent. Onder de streep bleef 25,1 miljoen euro over: 14 procent beter dan een jaar eerder. Dat geeft voor het volledige jaar een omzet van 456,3 miljoen euro (+14 procent) en een nettowinst van 96,3 miljoen euro (-3 procent).

Daarmee overtreft Melexis de eigen verwachtingen van bij het begin van het jaar en ligt de groei van de producent van sensoren en chips uit Ieper dubbel zo hoog als de groei in de markt. "Elke nieuwe wagen ter wereld bevat nu gemiddeld 8 chips van Melexis", merkt ceo Françoise Chombar op.

125 miljoen euro verwachte omzet

Melexis kijkt dan ook met vertrouwen uit naar 2017. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei zal ondersteund worden door nieuwe en bestaande producten. Concreet verwacht Melexis dat de omzet in het eerste kwartaal rond 125 miljoen euro zal uitkomen. Voor het volledige jaar wordt een omzetgroei verwacht tussen 11 en 15 procent, een brutomarge rond 45 procent en een bedrijfsmarge rond 25 procent.

Melexis stelt een dividend voor van 2 euro bruto per aandeel: 0,70 euro bruto bovenop het interimdividend van 1,30 euro.

(Belga)