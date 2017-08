Melexis bekrachtigt vooruitzichten voor 2017

Melexis, dat zijn hoofdzetel heeft in Ieper, mikt op een omzetgroei tussen de 12 en 14 procent voor 2017. Het doet daarmee beter dan de analisten, die gemiddeld op een omzetgroei van 12 procent hadden gemikt. "Aangezien het positieve klantensentiment en ordergedrag zich verderzetten, kunnen we onze vooruitzichten voor het jaar bekrachtigen. Dit ondanks een minder gunstige wisselkoersevolutie", aldus CEO Françoise Chombar in een toelichting.

Melexis zet fors in op de opkomst van elektrische wagens. Meer elektrische wagens die rondrijden, betekent immers meer stroomsensoren die het bedrijf kan slijten. Dat maakt van stroomsensoren één van de groeiproducten voor Melexis. Ook zelfrijdende wagens worden een opkomende markt voor het technologiebedrijf. Het bedrijf heeft opnieuw een sterk kwartaal achter de rug, aldus CEO Chombar. De omzet steeg 14 procent in vergelijking met vorig jaar tot 128,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 33,1 miljoen euro: een stijging met 19 procent. Onder de streep hield Melexis 30,8 miljoen euro over: 33 procent beter dan een jaar eerder.