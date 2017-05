"Meer uitvoer naar China"

"West-Vlaanderen kent een aantal sterke producenten die wereldwijd een goede naam hebben", zegt Matthias Verlaeckt, financieel- en personeelsverantwoordelijke bij Natrajacali. "De jongste jaren kregen we heel wat tegenwind. Toch zit de chocoladeproductie in België en in West-Vlaanderen in de lift. Ik zie onze productie binnen de twee jaar nog met 30 procent toenemen. Dat komt doordat wij chocolade aan de man brengen over de hele wereld. Grote stukken in de wereld zijn nog niet voldoende ontwikkeld."

