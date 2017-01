Mannequin Challenge van personeel Bierkasteel gaat serieus viraal

Met de video en de hype op sociale media wilde het Bierkasteel het nieuwe interieur en het personeel eens in de kijker zetten. Opdracht geslaagd want de video gaat intussen viraal op sociale media. En dat is vooral te danken aan de aanpak van het team. Van chef-kok tot afwasser, iedereen werd in het project betrokken om er een prachtvideo van te maken.

Zelfs mét visagiste

"We hebben een halve dag gebrainstormd over de scènes, een halve dag gespendeerd aan opnames en dan nog anderhalve dag aan de montage gewerkt," licht Bruno Lambert -de man achter de camera- toe. "Dat is al bij al snel gewerkt. De Mannequin Challenge is voor 80 procent in één take opgenomen. We hebben die dan ook vijf keer moeten overdoen. Die extraatjes zorgden wel voor enkele minieme brandwonden op voor een van chefs die in de video zogezegd in de oven gestopt wordt (ergens halfweg de Challenge, mlt)."

Verder vallen vooral de details in de video op. Kostuums, schmink tot zelfs schubben op het voorhoofd van Michelle, de dochter van zaakvoerder Van Honsebrouck, die voor de gelegenheid in een zeemeermin omgetoverd werd. Het hele project werd gerealiseerd door het personeel zelf, maar om dat tikkeltje meer werd er een visagiste bij gehaald.

En die ambitieuze aanpak loont want de video werd al duizenden keren gedeeld op facebook.