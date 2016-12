Maatwerkbedrijven verankeren onze West-Vlaamse industrie

Maatwerkbedrijven is de relatief nieuwe naam voor beschutte en sociale werkplaatsen. Onze provincie telt er 28 en zij zijn klant én leverancier bij heel wat industriële bedrijven. Eén op de twee van die grote industriële bedrijven van bij ons werkt samen met zo'n maatwerkbedrijf, als klant of als leverancier.

Dat blijkt uit een studie van de POM West-Vlaanderen.

Maar ook in de bouwsector, in de land- en tuinbouwbedrijven, in zorgbedrijven en bij dienstverlenende ondernemingen hebben de maatwerkbedrijven klanten en leveranciers.

Dertig jaar samenwerken

Ook in de zogenoemde speerpuntsectoren en bij de Fabrieken van de Toekomst zijn maatwerkbedrijven in onze provincie aan de slag.

Het was niet toevallig bij Deceuninck in Hooglede dat de POM-studie werd voorgesteld.

Delen Maatwerkbedrijven zijn niet alleen sociaal

Kaat Vandenbulcke van Mariasteen vertelde er dat Mariasteen al 30 jaar samenwerkt met Deceuninck. De opdrachten evolueerden met de tijd. Zo werkten arbeiders van Mariasteen mee aan een geluidswerende muur voor een TGV-traject van 20 km in Zuid-Frankrijk. "We zorgen mee voor toegevoegde waarde. De samenwerking leidt ook tot diversiteit binnen ons maatwerkbedrijf. Want intussen zorgt een onze strijkafdeling voor het strijkwerk van personeel van Deceuninck", vertelt Kaat Vandenbulcke.

Partnerbedrijven

De samenwerking gaat nog verder via zogenoemde enclave-werk: mensen van Mariasteen werken bij Deceuninck onder leiding van een werknemer van Deceuninck aan een opdracht.

Opvallende vaststelling: de kloof tussen maatwerkbedrijven en klassieke ondernemingen in de industriële sector is nog nooit zo klein geweest als vandaag. Het zijn echte zakenpartners geworden, luidt het. De samenwerkende ondernemingen en de maatwerkbedrijven hoeven niet meer overtuigd te worden: zij leveren dagelijks het bewijs op de werkvloer. Maar aan andere bedrijven en aan de overheid vraagt de sector wel om een 'mentale switch': het gaat niet om een opgelegd doorgeefluik van de sociale naar de reguliere sector, maar wel om een bijzonder nauwe samenwerking tussen elkaar versterkende zakenpartners.

Niet alleen sociale winst

Voorzitter Jean de Bethune van de POM: "Ik ondersteun de maatwerkbedrijven ook in hun ambitie om zich in die rol en met hun specifieke sociale en technologische mogelijkheden verder te ontwikkelen. Met focus op economische groei en sociale vooruitgang in onze provincie". "De cijfers van de studie bewijzen zwart op wit dat dit naast een strikt sociale ook een onmiskenbare economische winst oplevert. 'Return on investment' is bij deze verzekerd."