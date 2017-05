Luchthaven Oostende niet meer volledig plat bij stroompanne Belgocontrol

Belgocontrol heeft daarover afspraken gemaakt met de Britse luchtverkeersleider NATS, zo meldt eerstgenoemde vrijdag in een persbericht.

Op 27 mei 2015 was er een grote stroompanne in CANAC 2 (het luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel dat het overvliegend vliegverkeer tot 24.500 voet - ongeveer 8.000 meter - beheert), waardoor het Belgische luchtruim urenlang volledig gesloten bleef. Enkele honderden vluchten moesten worden geannuleerd, tienduizenden passagiers werden getroffen.

Sindsdien werkt de luchtverkeersleider aan oplossingen om bij zo'n zwaar incident het luchtruim toch minstens gedeeltelijk te kunnen openhouden. Daarover worden afspraken gemaakt met buitenlandse collega's. Dat gebeurde vorig jaar al voor de luchthavens van Charleroi (met het Franse DSNA) en van Luik (met het Duitse DFS).

Ook voor de luchthaven van Oostende is er nu een oplossing, meldt Belgocontrol. Indien CANAC 2 uitvalt, kunnen vliegtuigen door de controletoren van Oostende aan de Belgische grens voortaan worden overgedragen aan de verkeersleiding van Swanwick.

Het aantal bewegingen blijft op zulke momenten beperkt tot zes per uur.

Belgocontrol werkt nog aan gelijkaardige oplossingen voor de luchthavens van Antwerpen en Zaventem.