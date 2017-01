Luchthaven Oostende blikt - mede 'dankzij' aanslagen - terug op sterkste jaar sinds de jaren '60

Dat het een sterk jaar zou worden, was al duidelijk in mei. Door de aanslagen van 22 maart op Zaventem werden heel wat vluchten omgeleid naar de regionale luchthavens, dus ook naar Oostende. Dat zorgde eind maart en in april voor ruim 100.000 extra passagiers, vooral van TUI, maar ook Air Malta, TAP en Tunis Air maakten door de aanslagen kennis met de regionale luchthaven van Oostende.

Minder bewegingen, hogere bezettingsgraad

Maar niet enkel de aanslagen zorgden voor de groeicijfers. De luchthaven deed het dit jaar iedere maand beter dan vorig jaar. In totaal werden 434.970 passagiers vervoerd, waarmee de luchthaven aanknoopt met de recordcijfers van in de jaren zestig. In 1964 waren er 485.534 passagiers. Volgend jaar zal dat aantal zeker zakken, maar Oostende - Brugge verwacht opnieuw goede cijfers, onder meer door een aantal extra bestemmingen van TUI fly.

Het aantal bewegingen nam wel af met 8,4 procent. Enerzijds werden oefenvluchten en andere kleinere vluchten op de grond gehouden in de drukke voorjaarsperiode na de aanslagen, maar anderzijds ziet de luchthaven dat de bezettingsgraad in de vliegtuigen verder toeneemt.

Ook cargo zit terug in de lift met 22.000 ton verhandelde goederen, een stijging van 32 procent is dat. Het is voor het eerst in bijna tien jaar dat de curve opnieuw opwaarts loopt. Luchthavenuitbater Egis maakt zich sterk dit jaar twee nieuwe maatschappijen te kunnen aantrekken die kunnen zorgen voor nog eens 50.000 ton goederen op jaarbasis.

Restaurant wordt gerenoveerd

Oostende-Brugge zal de komende maanden ook sterk investeren in de infrastructuur om haar klanten nog beter te ontvangen, met onder meer horeca en shops binnen het luchthavengebouw. Daarvoor gaat de luchthaven een samenwerking aan met Erasmus Catering Services uit Rotterdam. Dat bedrijf zal 1,5 miljoen euro investeren. Ook het restaurant Lindbergh wordt volledig gerenoveerd. De luchthaven zelf pompt nog eens 750.000 euro in de renovatie van het gebouw.

(Belga)