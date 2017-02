Legendarisch café De Kelk in Brugge heropent op 9 maart de deuren

De Kelk heeft sinds vorig jaar met Vincent De Jaegher en Lisa Demeyere twee nieuwe eigenaars. Het koppel bracht toen met 345.000 euro het hoogste bod uit op de horecazaak en het aanpalende handelspand in de Langestraat. De opening is nu voorzien voor 9 maart. De naam hebben de nieuwe eigenaars behouden. Die klinkt in Brugge nog steeds als een klok. Verder is de gang, waarlangs je de feestzaal kon bereiken, verdwenen. Zo is het café een stukje groter geworden. De Kelk wordt het eerste café in de Brugse binnenstad waar de pils uit biertanks zal vloeien. Die krijgen dan ook een prominente plaats in het interieur. De nadruk in het vernieuwde café ligt op de muziek. In het verleden waren er vaak problemen met buurtbewoners die klaagden over geluidsoverlast. Naast een verkennend gesprek met de dichte bewoners, hebben Vincent en Lisa ook geïnvesteerd om de akoestiek optimaal tot zijn recht te laten komen.

Kunst

Voor het interieur van het café werken de nieuwe eigenaars samen met kunstenaar Sammy Slabbinck. Diens werk werd al gebruikt in een clip van Coldplay en hij ontwierp vorig jaar ook de hoes van de laatste cd van Leonard Cohen. Het huidige café van Vincent en Lisa, The Vintage op 't Zand, opent een laatste keer op 25 februari. Vanaf 1 maart is de vader van Lisa daar de nieuwe uitbater.

(MM - Foto MM)