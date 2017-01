Kuurnse ondernemers in de prijzen tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Meteen het moment waarop elk jaar ook enkele Kuurnse bedrijven worden bedacht met een award. In totaal waren ook dit jaar opnieuw drie awards te winnen. In de klasse 'Mooiste etalage van het jaar' reikte het braderiecomité hun award uit aan Lingerie Allure. In de klasse versterkende onderneming reikte Unizo zijn award uit aan TV HiFi Elektro Wynant Broekaert en ten slotte was er ook nog een award in de klasse bedrijf van het jaar, uitgekozen door Bedrijvenpark Kortrijk Noord, waar 'Interieur Bossuyt' als winnaar uit de bus kwam. Ook nu kon de awarduitreiking terug op heel wat publieke belangstelling gaan rekeken.

(NSK)