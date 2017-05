Kustproject Tendances focust op nieuwe toeristische trends

Het nieuwe project werd voorgesteld in Sofie's Living Room in Koksijde, het etablissement met een karakter- en stijlvol interieur dat als uitstekend voorbeeld kan gesteld worden voor de West-Vlaamse gastvrijheid. Voorzitter Westtoer Franky De Block, algemeen directeur Westtoer Stefaan Gheysen en Mark Andries, kabinetschef van minister Bourgeois lichtten het ambitieuze project uitvoerig toe. Mark Andries benadrukte dat het project 'Tendances - Interreg V' de regio Vlaanderen - Frankrijk - Wallonië extra in de kijker wil zetten om de hele regio aantrekkelijker te maken voor potentiële bezoekers, maar daardoor worden ook meer en betere jobs gecreëerd en het bevordert de samenhang en het welzijn van de burgers. Het streefdoel is: inspelen op de wensen van de hedendaagse bezoeker, die een totaalbeleving wil tijdens zijn vakantie. Studiebureau Yellow Window maakte een studie over de verwachtingen en zo werd het project uitgewerkt om samen met toeristische ondernemers nieuwe producten en diensten te ontwikkelen in de kustregio rond gastronomie, interieur en e-marketing.

Voor het thema gastronomie is kennis van lokale producten essentieel. Sandra Bekkari en sterrenchef Stéphane Buyens zullen ondernemers coachen tijdens workshops en tonen hoe een moderne chef lekker én gezond kan koken. Er wordt gefocust op combinaties met het product via inspiratietrips bij lokale producenten. In het voorjaar 2018 starten interieurcoaches met individueel stijladvies, volgen er trendbooks met diverse interieurstijlen en inspiratietrips. In 2019 volgt een project rond het thema e-marketing, want communiceren kan stukken beter. Er zal aandacht zijn voor websites, boekingssystemen, interactie met bezoekers. Het onderzoek rond het project is gestart in oktober 2016 en 'Tendances' loopt tot 30 september 2020. Het totaalkostenplaatje bedraagt 1.130.000 mio euro en het projectbudget van Westtoer bedraagt 550.000 euro.

De vier partners zijn Westtoer, Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque, Communauté Urbaine de Dunkerque en de Fédération Touristique du Luxembourg Belge.

(MVP)