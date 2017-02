Kustloodsen van Oostende en Zeebrugge bezorgd om hervormingsplannen

"De West-Vlaamse havens van Oostende en Zeebrugge dreigen in de nabije toekomst zwaar in te boeten op expertise en beschikbaarheid van de loodsen. Het plan beoogt het gedeeltelijk 'in elkaar schuiven' van de verschillende korpsen, waardoor een gedeeltelijke multi-inzetbaarheid (multivalentie) ontstaat onder de loodsen. Iedereen kan dan in principe overal aan de slag", zegt Wouter Mazijn van AvK.

Het is de bedoeling dat de pool van loodsen door de inzet van alle loodsen groter wordt, en dat zo het tekort op de Schelde om de haven van Antwerpen te bedienen opgevangen wordt. "Kustloodsen zijn zelfs in staat en bereid om deze tekorten mee te helpen opvullen op het zeetraject. Maar daar wordt al jaren niets mee gedaan. Het is niet correct om onze unieke werking dan hieraan op te offeren."

AvK uit hervorming halen

AvK vreest vooral dat door de hervorming de kennis en de specialisatie in het bedienen van kusthavens, en dan vooral die van Zeebrugge, zal verloren gaan. "Wij kennen onze havens op ons duimpje, omdat we er dagelijks komen. In de geneeskunde heb je ook specialisten die in hun gebied uitmunten. Het plan is bijzonder inefficiënt."

AvK spreekt van een lineaire hervorming waarbij de kustloodsen niet gehoord worden. "We zijn met weinigen aan de kust en alle focus wordt de laatste tijd op Antwerpen gelegd. We voelen ons daar het slachtoffer van. Door onze kleine schaal worden we amper gehoord in de discussie." Concreet pleit AvK dat het kustkorps uit de hervorming wordt gehaald.

