Kust verwacht 450.000 dagtoeristen in vierdaags weekend

De toeristische sector kijkt uit naar het verlengde weekend dat samen met het weekend rond de nationale feestdag, op 21 juli, altijd zorgt voor een tweede piekmoment aan de kust. Toch blijft Westtoer vrij voorzichtig in de voorspellingen, want er wordt gemikt op 450.000 dagtoeristen, verspreid over vier dagen.

Ook de hotelsector is positief. Na de verlengde weekends met Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en rond 21 juli zijn de verwachtingen ook nu hooggespannen. "Het is de voorbije weken goed tot heel goed geweest, maar door het mindere weer zijn het toch geen topweken geweest. De grote opkomst hebben we niet gehad", aldus Francis Bosschem, voorzitter van de vzw kusthotels.

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart op dinsdag

"Dit verlengde weekend valt goed na een mindere periode. Dat Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart op een dinsdag valt is goed meegenomen, omdat het verlengde weekend eigenlijk vier dagen telt. We verwachten toch een hotelbezetting van ongeveer 90 procent over het hele weekend", aldus Bosschem. Het minste straaltje zon kan alsnog zorgen voor een fikse toeloop naar de kust na het mindere weer van de voorbije dagen.

Onderzoek wees uit dat het zon meer uren schijnt aan de kust. Westtoer maakte dan ook werk van tien extra webcams in elke badstad, zodat toeristen vanuit het binnenland het weer aan zee constant kunnen volgen. Een zonnig weerbeeld via de webcam moet de twijfelaars over de streep trekken.

(Belga)