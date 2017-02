Kust is "stiefmoederlijke behandeling" van Vlaanderen beu

Op het kustburgemeesteroverleg had Jan Van Praet, Hoofd Bestemmingsontwikkeling bij Toerisme Vlaanderen, duiding moeten geven over de toeristische hefboomprojecten van minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA). De kust vindt dat ze niet goed bedeeld is, en ziet het grootste deel van de budgetten vooral naar de Vlaamse kunststeden gaan. "Maar er is niemand komen opdagen", zegt Marc Vandenbussche. "Dat is een kaakslag."

"Een derde van beloofde budget"

"De minister ging al tweemaal niet in op onze uitnodiging, en nu komt er opnieuw niemand opdagen. We stellen vast dat we door Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Overheid stiefmoederlijk behandeld worden. Vroeger deed Toerisme Vlaanderen hun deel in de kunsttriënale Beaufort, in de promotiepool van de kust... Dat is allemaal weggevallen. Ook het Kustactieplan is er niet meer. We merken ook dat maar een derde van het beloofde budget benut is voor de reclame voor de kust. We zullen ons ongenoegen zeker uiten. De kust blijft toch de belangrijkste toeristische hefboom van Vlaanderen. Zoals Antwerpen op zijn strepen staat voor de titel van havenstad, staan wij op onze strepen wat toerisme betreft."

Ook burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe, die de minister al meermaals uitnodigde, is misnoegd. Hij meent dat de minister bevoegd voor toerisme het toeristisch belang van de kust onvoldoende onderkent en schromelijk onderschat. "De minister kiest duidelijk voor een ander beleid waarin er bijna geen plaats is voor kust maar des te meer voor de grote steden. De kust is nochtans goed voor iets minder dan een derde van het totaal aantal toeristische overnachtingen in Vlaanderen. De toeristische sector aan de kust stelt 52.000 voltijdse equivalenten tewerk. Het toerisme in West-Vlaanderen, waarvan de kust het grootste deel voor zijn rekening neemt, is met een omzet van 3,5 miljard bijgevolg een economische factor van belang."

"Ongepast om van een kaakslag te spreken"

Bij Toerisme Vlaanderen zijn ze niet opgezet met de harde woorden. Volgens de organisatie zijn er twee data naar voor geschoven om toelichting te geven over de hefboomprojecten: vandaag woensdag, en een moment in juni. Volgens Toerisme Vlaanderen is er wel degelijk meegedeeld dat Jan Van Praet pas in juni de kustburgemeesters ging toespreken. "Het is dus ongepast om van een kaakslag te spreken", klinkt het.

