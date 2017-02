Kortrijkse investeringsgroep Koramic neemt Oostends callcenter over

Koramic is naar eigen zeggen al marktleider in klantendiensten in ons land, via de bedrijven IPG, In2Com en RingRing. "Call-IT is een mooie aanvulling", zegt Koramic-CEO Christian Dumolin. "Maar vooral in Nederland versterken we onze positie. We zullen er onze bestaande activiteiten samenbrengen met Call-IT." In Nederland heeft Call-IT vestigingen in Weert en Eindhoven.

In België zal het bedrijf dan weer zelfstandig blijven voortwerken vanuit Oostende, aangevuld met een kleine Brusselse vestiging. Voor het personeel verandert er niets, zegt Dumolin. "Er is voor hen geen negatieve impact, we hopen eerder op een positieve impact. Met 2.500 werknemers zijn we de belangrijkste speler voor customer care services in België."

Injectieharsen en keramische tegels

De Kortrijkzanen blijven ondertussen ook verder investeren in andere divisies. Zo zette Koramic Construction Chemicals stappen in de Verenigde Staten, via een joint-venture met Alchemy Polymers in Atlanta voor de productie van injectieharsen voor waterdichting en grondstabilisatie. Koramic Ceramics, actief in de productie van keramische tegels, deed een overname in Frankrijk.

