Kortrijkse concertzaal van weleer wordt boekenhuis

Pascal Vandenhende (54) en zijn echtgenote Annemie Bernaerts (45) sloten met het jaareinde de deuren van hun boekhandel Theoria en koffiebar en stripwinkel Komma in de lucht in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. "De boekenhandel bestond al 47 jaar", vertelt Pascal. "Wij zijn al vijf jaar de zaakvoerders." Het koppel stootte bij hun zoektocht naar een nieuw pand op de charme en de grandeur van het casinogebouw, dat gebouwd werd in 1844 als concertgebouw en speelzaal, en vele jaren dienst deed als school.

Theoria werd een boekenhuis met verschillende ruimtes die elk hun eigen sfeer hebben en waar je met een hapje en/of een drankje kan genieten van een boek, een strip of een krant en waar studenten in alle rust kunnen komen studeren.

(EDB, foto EDB)