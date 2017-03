Kobe Desramaults vindt koper voor sterrenzaak In de Wulf

De verkoop is nog niet definitief rond, zeggen Kobe en zijn moeder Heide. De oorspronkelijke vraagprijs voor het voormalige sterrenrestaurant zou 1.000.000 euro zijn geweest. Marijn Struye van restaurant 't Sparhof langs de Stoppelweg in Poperinge heeft concrete interesse. "De onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn", aldus Marijn. "Als de overeenkomst getekend is, zal ik meer duidelijkheid geven over de toekomst van In de Wulf." Kobe zelf wil voorlopig nog geen verdere to...