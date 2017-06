Jan Callewaert is niet langer CEO bij Option

Het was al langer bekend dat Option op zoek was naar een CEO, maar normaal gezien zou Jan Callewaert, de oprichter van het bedrijf en geboren in Wielsbeke, op post blijven tot er een opvolger was gevonden. Zolang heeft het bedrijf uiteindelijk niet gewacht. "Op 26 april 2017 nam de raad van bestuur kennis van de bereidheid van Jan Callewaert om op 31 mei 2017 terug te treden als CEO en een opdracht te aanvaarden die zich concentreert op de verkoop en business development", zo staat in het jaarverslag.

Continuïteit

De taken van de CEO worden voorlopig overgenomen door een managementcomité, dat onder leiding staat van Option-voorzitter Eric Van Zele, voormalig topman van Barco. Option zit al langer in financiële moeilijkheden. Ook "op datum van dit rapport beschikt de vennootschap over erg beperkte financiële middelen", zo staat in het jaarverslag. Het bedrijf is volop bezig met een reddings- en herstructureringsplan. "Voor 2017 zal onze volledige focus liggen op het herstellen van 'geloofwaardigheid' als basis voor het creëren van aandeelhouderswaarde. We blijven voorzichtig optimistisch dat we deze trip positief en succesvol kunnen afronden, met een beter resultaat voor iedereen", klinkt het. De continuïteit is volgens de raad van bestuur alvast verzekerd tot de algemene vergadering van aandeelhouders in mei 2018.