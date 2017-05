"Inspelen op trends zoals tricolore taarten bij voetbalgekte"

Vader Geert Ryckeboer wilde altijd bakker worden. "Op mijn 23ste, in 1980, nam ik de winkel hier op de Brugsesteenweg over maar geleidelijk aan kwamen de industriële bakkerijen op. Dus besloot ik in de jaren negentig om met uitvoer te beginnen, naar ziekenhuizen, BLOSO, vakantie-instellingen... "