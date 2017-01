Infrabel pakt uit met opmerkelijke wervingscampagne in het West-Vlaams

Geschikte mensen vinden, is dan ook dé uitdaging. Daarom lanceert de Belgische infrastructuurbeheerder, in samenwerking met HR Rail, twee bijzondere jobdagen in Kortrijk op 3 en 4 februari waar je kan 'speeddaten' met je toekomstige collega's.

Het opmerkelijke aan dit evenement is dat je letterlijk dezelfde dag nog buiten kan stappen met een nieuwe job.Het evenement is op maat gemaakt van de West-Vlaming. "We gaan letterlijk naar de mensen toe in hun plaatselijke dialect", zegt Thomas Baeken. "Met de campagne 'Wuk peis je, ist etwuk vo gie?' proberen we de mensen op ludieke wijze warm te maken om bij Infrabel te komen werken. Startschot van deze regionale campagne is de voetbalderby tussen KV Kortrijk en SV Zulte Waregem op 21 januari.

(FJA)