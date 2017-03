Infinity Gaming vraagt vernietiging casinoproject Middelkerke

"We hebben een dossier ingediend bij de Raad van State voor de vernietiging van het dossier", laat Infinity-topman Jurgen De Muynck weten. "Eind februari viel onze beslissing en intussen contacteerde de Raad van State ons voor meer inlichtingen, wat erop wijst dat men toch bezig is met het dossier. We hebben geen zicht op een verdere timing."

"Wij vinden het vreemd dat Willemen-Napoleon Games het casinoproject binnenhaalde met een ontwerp van 630 vierkante meter. Hoe kan je dat rijmen met het principe dat je volk wil lokken? We werden bovendien gedwongen tot een huwelijk met een aannemer", liet de ondernemer nog weten.

(MF)