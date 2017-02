Industrie wil aan de slag met zeewier, onder meer toepassingen in productie... van jenever en bier

Dat is de mening van het consortium SeaConomy dat donderdag met een studiedag in Roeselare de vele toepassingen voorstelde. De Noordzee bevat een tachtigtal soorten zeewier, maar die worden te weinig benut. Dat zegt SeaConomy, een consortium bestaande uit Sioen Industries, Colruyt Group, Lambers Seghers, Pures en de POM West-Vlaanderen.

Nochtans zijn er tal van mogelijkheden, niet alleen voor de lokale kweek van zeewieren maar ook voor de verwerking. Uiteraard is zeewier geschikt voor de voedingsindustrie. Zo wordt onder meer gedacht aan zeewier als smaakmaker of zouvervanger, of als aanvulling in groentegerechten en zelfs als bindmiddel. Zelfs voor de productie van bier en jenever kan beroep gedaan worden op zeewier. Maar volgens het consortium kan zeewier ook bestemd worden als feed of als grondstof in de textielsector.

Op heden gebruiken sommige bedrijven al zeewier, maar op kleine schaal en met zeewier afkomstig van wilde oogsten uit het buitenland. "Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier biedt echter enorme mogelijkheden, met een winst op vlak van duurzaamheid, tewerkstelling en toegevoegde waardecreatie. Het lokaal aanpakken van zeewier opent met andere woorden een zee van mogelijkheden", aldus het consortium.

Met steun van onder meer i-Cleantech Vlaanderen werkt het consortium het komende jaar aan een concreet plan van aanpak om deze toekomstgerichte en duurzame ontluikende niche te ontwikkelen. "Een Vlaamse zeewierindustrie, met gunstige economische, maatschappelijke en ecologische impact is de onverkorte ambitie", aldus SeaConomy.

