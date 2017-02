IN BEELD De laatste vaart naar Groot-Brittannië op 28 februari 1997

Vrijdag 28 februari 1997. Onder grote belangstelling voer vlaggenschip Prins Filip een laatste keer naar Groot-Brittannië. Er was een einde gekomen aan de staatsrederij, die 151 jaar lang een ferrydienst vanuit Oostende verzorgde. De Regie voor Maritiem Transport was niet meer, en duizenden mensen verloren hun job.

Vandaag, twintig jaar later, is het iets wat nog altijd erg leeft in Oostende. Of er ooit nog een nieuwe ferrylijn komt, blijft nog af te wachten. Maar wat vaststaat, is dat de maalboot in het hart zit van Oostende. En twintig jaar later is de stad dat trauma nog altijd niet goed te boven.