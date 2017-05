"Ik ben geen tv-mens en heb niet echt veel slaap nodig"

Dat veel warme bakkers het amper nog uithouden in de stiel omdat ze het werk niet meester kunnen door de eeuwige zoektocht naar geschikt en gemotiveerd personeel? Dat probleem is Waregemnaar Peter Platteau vreemd, hij houdt er zelfs nog een café op na. "Maar mocht mijn 81-jarige vader Rudolf geen handje meer kunnen toesteken, kan ik ook in de moeilijkheden komen."