Hotel Andromeda in Oostende wint award voor beste hotel aan de Belgische kust

Het hotel is sinds 2014 in handen van de investeringsgroep Depoorter, Vercaemst & Steenoven en wordt uitgebaat onder de vlag van C-Hotels. Andromeda heeft op korte tijd een grondige renovatie ondergaan. "Het harde werk en de investeringen werpen nu duidelijk hun vruchten af doordat we als beste hotel van Oostende en de Belgische kust werden uitgeroepen", klinkt het bij Xav...