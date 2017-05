Horeca zal nagaan hoe ze energie-efficiënter kunnen werken

De Vlaamse overheid stelt een budget van 144.900 euro ter beschikking waarmee Horeca Vlaanderen de komende twee jaar duizend horecazaken naar een lager energieverbruik zal begeleiden. "Al sinds 2014 bieden we dergelijke overeenkomsten aan bij grote bedrijven. Ook de horeca zijn grote energieverbruikers en aangezien we ze onmogelijk allemaal tegelijk kunnen benaderen, sluiten we deze keer dus een overeenkomst af met de sectorfederatie", motiveert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Met het budget dat de Vlaamse overheid voor de 'mini-EBO' (energiebeleidsovereenkomst, red.) uittrekt, kan de horecafederatie nu een concreet aanbod op maat van de horecazaken uitwerken. En er vervolgens ook voor zorgen dat de maatregelen op vlak van energiebesparing daadwerkelijk worden uitgevoerd.

(WK)