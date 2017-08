"Hopelijk is die eiercrisis snel opgelost"

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen meldde op 20 juli de aanwezigheid van insecticide fipronil in eieren. De voorbij dagen spraken sommige berichten over besmette eieren elkaar tegen: eerst waren er wel in ons land, later klonk het dat de maximaal toegelaten grens niet bereikt was, nu lijkt dat eieren van heel wat bedrijven toch besmet zijn. Ook in het Kakelend Kippenmuseum, waar de eieren nochtans puur biologisch zijn, weten ze niet meer waar ze zich moeten aan houden.