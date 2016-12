Hoogbouwmagazijn van Alpro in Wevelgem krijgt vorm

In totaal zal Alpro dit jaar liefst 80 miljoen euro in Wevelgem hebben geïnvesteerd. Wie in de buurt van bedrijventerrein Wevelgem-Zuid passeert, kan er niet naast kijken: momenteel is een enorm hoogbouwmagazijn in aanbouw. Bouwheer is Alpro, die sinds midden dit jaar in handen is van Danone.

"Het wordt een volledig geautomatiseerd magazijn", aldus ceo Bernard Deryckere. "Wij investeren verder onder meer in nieuwe productielijnen, nieuwe verpakkingslijnen en in andere logistieke verbeteringen." Door die investerlingen zal zal de totale productiecapaciteit met 25% stijgen en zal Alpro alle logistiek en stockage weer zelf kunnen verzorgen. De voorbije jaren moest de multinational externe magazijnen inschakelen.

250 miljoen euro

Alpro zal dit jaar ongeveer 244.000 ton producten hebben geproduceerd. Door de nieuwe productielijnen - waarvan de investeringskost over dit jaar en vorig jaar werd verspreid - zal dit in de toekomst nog stijgen. Extra werk betekent ook extra personeel. Dit jaar is het personeelsbestand in Wevelgem met meer dan 100 eenheden gestegen.

Opvallend is dat Alpro de laatste drie jaar voor in totaal bijna 250 miljoen euro investeerde, voornamelijk dan nog in de Wevelgemse vestiging: dit jaar gaat het om 115 miljoen euro, vorig jaar om 80 miljoen euro en in 2014 om 50 miljoen euro.

(AXV)