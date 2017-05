Redactie KW Opinie

Het hoort niet dat de spelregels tijdens het spel veranderd worden

De rectorverkiezingen aan de UGent hebben al wat stof doen opwaaien. De voorbije weken kreeg ik, ook in West-Vlaanderen, samen met anderen daar vragen over. Hoe zitten die verkiezingen in elkaar? En waarom is er sprake van een impasse? Ik probeer het wat uit te leggen. Ja, we komen er uit. Meer nog, de UGent wordt er op termijn beter van.