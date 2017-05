"Het einde van het beroemde koekebrood en de St-Maartenskoeken"

Luc Huyghe van bakkerij De Hollander in Veurne hield het in december vorig jaar voor bekeken, op zijn 66ste. Op zijn veertiende belandde Luc in de stiel, als leerjongen bij bakker Odiel. In 1974 nam hij de zaak van Noël De Hollander over. Samen met zijn vrouw Conny hield hij het meer dan 40 jaar vol, en van heinde en verre kwamen de mensen voor zijn koekebrood en Sint-Maartenskoeken.