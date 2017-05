"Het ambachtelijke keert terug"

Kris Goegebeur (47) is wellicht één van de meest gelauwerde bakkers van het land. Met zijn boek over patisserie haalde hij internationale prijzen. Op een dag werd de professionele druk te groot en Kris besliste om het iets rustiger aan te doen. Hij werd 'dagbakker' en runt samen met Brecht Deleye de broodzaak Brood. in de Sint-Hubrechtstraat.