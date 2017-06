Harelbeke en Kuurne introduceren samen kwaliteitslabel voor private huurwoningen

Verhuurster Micheline Vercruysse toonde zich donderdag een tevreden vrouw. De Kuurnse die haar woning in de Kattestraat verhuurt, mocht als eerste het pas geïntroduceerde kwaliteitslabel in ontvangst nemen. "Het toont aan dat de vele inspanningen die we hier hebben geleverd, lonen. Heel aangenaam", glimlacht ze.

Delen Extra troef voor de verhuurder, extra garantie voor huurder

Naast Kuurne biedt ook Harelbeke de mogelijkheid tot het aanvragen van zo'n label. "Wij werken daarvoor samen met het intergemeentelijke Woonwijs (Kuurne, Harelbeke, Deerlijk en Lendelede, red.) ", verduidelijkt Kuurnse schepen van Wonen en Energie Francis Watteeuw (sp.a). "Concreet bestaat het label uit twee componenten: enerzijds mag de woning maximum vijf strafpunten op de technische fiche voor het conformiteitsattest krijgen en anderzijds zijn een aantal energiezuinige maatregelen zoals dubbel glas, dakisolatie of een goed verwarmingssysteem vereist. Een alternatieve parameter hebben we met het EPC-attest."

"Lat iets hoger"

Het bereiken van die eisen betekent niet per se dat elke huurwoning een grondige renovatie moet ondergaan. "Het gaat hier sowieso om haalbare parameters", aldus Isabel Tremerie, woonbeleidscoördinator van de gemeente Kuurne. "Vroeger was het vaak wachten op klachten van huurders maar nu richten we ons rechtstreeks op de verhuurder. De lat ligt misschien iets hoger, maar dat werkt volgens ons als een stimulans. Ik merk de laatste jaren zeker een positieve evolutie."

Delen Maximum vijf strafpunten op technische fiche conformiteitsattest

Delphine Mailliard van Woonwijs pikt in: "Op dit moment lijkt een kleine veertig woningen in Harelbeke en Kuurne in aanmerking te komen. En daarnaast zijn er een pak die niet ver van de eisen afzitten. Uiteindelijk moet je het label als verhuurder vooral als een extra troef zien. Wij hopen dat het de komende weken en maanden een motiverende invloed zal hebben."

"Maar ook voor de huurder heeft dit initiatief een positief effect", aldus schepen Watteeuw. "Het effect op het verbruik en daarbij horende facturen lijkt mij evident. Het biedt in dat opzicht ook voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning een geruststellende garantie. Dankzij het aantrekkelijk communicatiemateriaal en publicatie op onze gemeentelijke website, kan de huurder meteen nagaan of zijn of haar toekomstige huurhuis over het label beschikt."

(OV)