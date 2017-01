Half miljoen dagtoeristen naar kust tijdens kerstvakantie

De kust heeft tijdens de kerstvakantie ongeveer 500.000 dagtoeristen gelokt. Dat meldt Westtoer vrijdag na een bevraging bij de toeristische sector. De kust kan 2016 afsluiten met een goed gevoel. Tijdens het openingsweekend van de kerstvakantie bleef het rustig, maar dat is vooral te wijten aan Kerstmis dat in het weekend viel, en vaker in familieverband wordt gevierd. Maar daarna lokte de kust opnieuw heel wat toeristen, met een druk oud- en nieuwjaar. De hotels zaten voor 90 procent en meer volzet.

BK veldrijden

"Ook in de vakantieweek na Nieuwjaar bleef het gezellig druk aan de kust. Tal van tweedeverblijvers brachten hun kerstvakantie door aan de kust", aldus Westtoer. "De kerstvakantie toont aan dat de kust meer dan ooit een bestemming is voor het hele jaar", vult Franky De Block aan, voorzitter van Westtoer. "In een snel evoluerende sector houdt de kust goed stand. De Belgen houden nog altijd van hun kust. De toeristische sector heeft 2016 afgesloten met een positieve noot." Ook de maanden buiten het zomerseizoen zijn belangrijk voor de regio, want twee derde van de omzet wordt geboekt buiten de zomermaanden. Westtoer kijk ook uit naar het BK veldrijden dat dit weekend heel wat volk naar de kust, en dan vooral gaststad Oostende, zal lokken.

(Belga)