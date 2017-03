Groep Versluys krijgt projectontwikkelingssite Oosteroever in Oostende volledig in handen

In 2010 sloten Groep Versluys en het beursgenoteerde CFE een 50/50-participatie in het ambitieuze massaproject 'projectontwikkelingssite Oosteroever' in Oostende. Beide bedrijven besloten om de krachten te bundelen binnen de holding boven het totaalproject, waarbij het historische havengebied in Oostende via reconversie wordt omgevormd tot een trendy woonwijk met de ontwikkeling van zo'n duizend nieuwe wooneenheden en bijhorende handelszaken. Eind 2013 werden de eigenlijke bouwwerkzaamheden opgestart.

Ondertussen werden verschillende deelfases uitgevoerd met de definitieve oplevering van zo'n 100 appartementen. Daarnaast zijn ook de huidige ruwbouwwerken van een 60-tal appartementen verspreid over Baelskaai 8 en Oostkaai 11 volop bezig. De ontwikkelde deelprojecten waren al snel uitverkocht. Begin dit jaar werd nieuw ontwikkelingsaanbod aangesneden met 'One Baelskaai'. Daarnaast hoopt Groep Versluys nog vóór de zomer de voorverkoop te kunnen opstarten van de iconische 'Ensor Tower'.

(FJA)