Gastronomische restaurant uit Zwevegem toegetreden tot vakvereniging JRE

De vereniging van jonge restauranthouders JRE brengt chefs van 23 tot 49 jaar oud samen, telt 30 leden in België en zo'n 320 over heel Europa. Maandag heeft JRE haar vier nieuwkomers voorgesteld in restaurant Zoethout in Wellen, een van de nieuwelingen. Alle leden waren uitgenodigd voor een lunch, bereid door de nieuwelingen. "Het is traditie dat de 'groentjes' zich bewijzen met deze spannende vuurdoop", aldus Steven Dehaeze, voorzitter van JRE. "Het is dan ook vooral een gelegenheid om de leden kennis te laten maken met de keuken van de vier nieuwkomers."

Het vier paar handen dat aan het fornuis stond, behoorde toe aan David Grosdent van restaurant L'envie in Zwevegem, Didier Bourdeaux van Maison D. In Renaix, Jo Grootaers van Altermezzo in Tongeren en de gastheer van de dag, Laurens Snykers van Zoethout in Wellen. "Deze nieuwe leden hebben nu de mogelijkheid om samen met de andere leden van JRE workshops te ontwikkelen, zich te laten omringen door wijnambassadeurs en grote internationale afspraken voor te bereiden", aldus Dehaeze. "Elke week zet ook een van de JRE-chefs zich aan het werk in de keukens van hotels in Zanzibar en op de Maldiven. Dat is een mooie uitwisseling van kennis en ervaring."

