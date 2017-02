"Experimenteer in West-Vlaanderen met het delen van werknemers"

In de Commissie Economie van het Vlaams Parlement kaartte N-VA-parlementslid Axel Ronse donderdagmorgen het probleem van arbeidskrapte in West-Vlaanderen aan bij minister van Werk Muyters.

In het verleden zijn al proeven met 'het delen van arbeiders' uitgevoerd, onder meer bij Bombardier in Brugge. In periodes van tijdelijke of economische werkloosheid konden arbeiders elders aan de slag in bedrijven waar vacatures openstonden voor vergelijkbare arbeidskrachten.

Win-win voor werknemer én werkgever

Axel Ronse: "Wanneer een bedrijf een piekmoment heeft, kan het een beroep doen op werknemers van een ander bedrijf waar het op dat moment rustig is. Zo vergroten we het beschikbaar aanbod aan talent en geven we de werknemers perspectief op extra leerkansen. In 2016 waren er maar liefst 17.407 werknemers in West-Vlaanderen op tijdelijke werkloosheid. Mochten we nog maar een tiende daarvan aan het werk kunnen houden via delen van werknemers hebben we toch al iets wezenlijk gedaan aan personeelstekort, niet?"

Minister Muyters was niet doof voor het voorstel van Axel Ronse. "Bij vorige experimenten rond het delen van werknemers doken problemen op met wetgeving over overuren, ploegensystemen en bonussen." Dat is federale materie en de minister beloofde om de problemen op te lijsten en om ze op het federale niveau te berde te brengen.

Database met Waalse werkzoekenden

De minister wil ook onderzoeken of de database van de VDAB waarop werkgevers kunnen kijken welk type werkzoekenden in hun regio beschikbaar, kan uitgebreid worden met Waalse werkzoekenden.

Axel Ronse wees er de minister op dat er al heel wat ondernomen is om extra arbeidskrachten naar West-Vlaanderen te brengen. "Initiatieven om Fransen naar hier te halen, om Waalse werkzoekenden te activeren - maar door de werkloosheidsval en lakse controle van de Waalse 'VDAB', de Forem, lukt dat maar moeilijk. Er zijn ook taalopleidingen georganiseerd, er worden inspanningen geleverd om arbeidskrachten uit andere Europese landen naar hier te krijgen..."

Het tekort aan arbeidskrachten in West-Vlaanderen was nog nooit zo nijpend als op vandaag. Het aantal vacatures is een recordaantal - de voorbije 15 jaar waren er nooit meer vacatures dan nu - en het aantal werkzoekenden is, zeker Roeselare, Tielt en Kortrijk, op het laagste niveau van de voorbije jaren.

KW besteedt aan het tekort aan arbeidskrachten van de week een heel dossier in alle lokale edities.