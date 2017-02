Enkel watertoren blijft staan op site van nieuw winkelcentrum in Sint-Kruis

Na de zomer komt er op de terreinen een nieuw filiaal van Delhaize, goed voor een oppervlakte van 2.300 vierkante meter. Momenteel zit het warenhuis nog enkele gebouwen verderop. Eenmaal de nieuwe winkel klaar is, gaat de oude tegen de vlakte, net als het McDonald's restaurant en het Q8-tankstation.

Vier winkels

In totaal komen er in dit nieuwe winkelcentrum vier nieuwe winkels met oppervlaktes van 800 tot 1.100 vierkante meter. In totaal zal het nieuwe winkelpark zo'n 318 parkeerplaatsen tellen. De watertoren blijft als enige overeind en behoudt ook zijn functie voor waterbedeling. Het volledig winkelcomplex zou volgens de plannen in 2021 klaar moeten zijn.

(MM)