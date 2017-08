El Gato Negro in Torhout zoekt na 22 jaar nieuwe uitbater

Al sinds Marleen Dedecker (61) en Jan Van Stichel (62) elkaar in Gent leerden kennen tijdens hun hogere studies vertaler Engels-Spaans, koesterden ze de droom een eigen horecazaak op te starten. Enkele onderhandelingen daaromtrent sprongen nipt af en het zou pas twintig jaar later zijn dat ze de beslissende stap durfden zetten. Samen met een Vlaams-Spaans koppel openden ze de taverne 'El Gato Negro' in de Breidelstraat, meer bepaald in het pand waar vroeger het jeugdcafé Charlie's, en nog eerder het bekende café Eykendaele huisde.

