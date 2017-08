Een derde meer passagiers in juli op Luchthaven Oostende-Brugge

Uit de meest recente trafiekcijfers blijkt dat luchthaven Oostende-Brugge een significante toename van passagiers kent in juli 2017 ten aanzien van juli 2016. Het aantal passagiers dat luchthaven Oostende-Brugge mocht verwelkomen in juli 2017, is met maar liefst 30.4% gestegen t.o.v. juli 2016.