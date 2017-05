ECS European Containers neemt 2XL in Zeebrugge over

De Zeebrugse logistieke bedrijven ECS European Containers en 2XL hebben een akkoord bereikt om samen te gaan en één Europese logistieke groep te vormen. ECS verwerft alle aandelen van 2XL. "Met het verschepen van 400.000 containers per jaar naar Engeland zullen we in de Top 3 van de trafieken met de UK zitten", zegt Pieter Balcaen, CEO van ECS.

