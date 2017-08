Duizend handelaars vormen samen het grootste e-commerce platform van Vlaanderen

Deze bezoekersaantallen vertalen zich ook in omzetcijfers. In de afgelopen maanden kende Storesquare een groei van +30 procent per maand en heeft het op zes maanden tijd zijn omzet verdrievoudigd. Een niet te stoppen verhaal dat innovatief in de markt wil staan. "In amper een anderhalf jaar tijd heeft Storesquare een vaste plaats verworven in het Belgische e-commerce landschap", stelt Xavier Bouckaert, CEO van Roularta Media Groep. "Ondanks de sterke groei blijft Storesquare trouw aan zijn waarden: een platform door en voor lokale handelaars dat de consumenten hartelijk verwelkomt met lokale en originele producten die nergens anders te vinden zijn. Onze gezonde ambitie is om in 2018 de grootste Belgische online shop te worden."

Drie pijlers

Innovatie combineren met de lokale handelaar staat centraal in dit verhaal. En deze innovatie vertaalt zich in een nieuwe look, een eigentijds, warm en puur design met de handelaar op de voorgrond. Storesquare voert geen eigen voorraad en verkoopt enkel producten van lokale handelaars. Het nieuwe verhaal spint zich uit rond drie pijlers. Storesquare maakt het mogelijk te shoppen bij meer dan duizend handelaars die hun online winkel aan het platform toevertrouwen. Storesquare nodigt de consument uit om met de handelaar kennis te maken en te snuisteren in een origineel aanbod dat uniek is op de markt. Een geheel van wat de lokale KMO te bieden heeft.

Ambitieuze plannen

Storesquare creëert een community gebaseerd op vertrouwen, online en toch persoonlijk. Zowel de winkelier als Storesquare zijn altijd bereikbaar en duizend handelaars staan klaar met raad en daad. Storesquare laat de consument de keuze: online winkelen of de winkelier contacteren met een vraag, laten bezorgen of zelf in de winkel afhalen. Alles wat de consument koopt op Storesquare komt van bij een echte lokale handelaar.

Storesquare zorgt voor de ondersteuning van een divers online netwerk, zowel logistiek als financieel. De volledige weg van ieder pakketje wordt door Storesquare gegarandeerd. De nieuwe look & feel is het begin van een druk programma. Storesquare heeft ambitieuze plannen. Er komen grote veranderingen aan, zoals onder andere een geplande introductie in Nederland. Extra impulsen voor zowel de feestdagen 2017 als het jaar 2018.

Naar wens van de handelaar

Storesquare is een duurzame e-commerce marktplaats waar lokale handelaars van over heel Vlaanderen hun goederen en diensten kunnen aanbieden. Het team van Storesquare staat in voor het webplatform waarop handelaars eigen producten en diensten kunnen plaatsen. Storesquare neemt ook de marketing, logistiek en financiële afhandeling voor zijn rekening. Kortom, de handelaar wordt 'ontzorgd' bij zijn start met e-commerce. Bijkomende diensten zoals verzending, integratie van het kassasysteem, fotografie van de producten, begeleiding van de inrichting van de e-shop of integratie van de bestaande webwinkel kunnen optioneel, naar wens van de handelaar, worden geleverd.

De zoekopdrachten voor de consument zijn bijzonder uitgebreid. De koper kiest zelf of het product geleverd wordt dan wel afgehaald in de winkel waarbij hij kan genieten van de persoonlijke service van de winkelier. Op die manier biedt Storesquare een unieke combinatie van het gemak van online shoppen met het vertrouwen en de dienstverlening van lokale offline winkels en vormt aldus een perfect tegenwicht voor de grote internationale spelers. Storesquare wordt ondersteund door Roularta, Unizo en KBC.