Drie supergenomineerden voor de Roeselare Awards zijn bekend

Op zaterdag 28 januari is er de 20ste jubileumeditie van de Roeselare Awards. Een van de belangrijkste awards is die van Persoonlijkheid van het Jaar. De lijst met tien genomineerden werd na een eerste stemming teruggebracht op drie supergenomineerden.

"De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar (2016) extra in the picture bracht", aldus Kris Dewitte van het Awardscomité. "De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen : inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang , maatschappelijke toewijding, enz."

De drie ultieme genomineerden zijn:

- Brandweer, politie en technische diensten Roeselare (aanpak wateroverlast)

- Gilles Muylle (The Voice Finalist)

- Tim Boury (Chef van het jaar)

Tim Boury won de prijs in het verleden al eens. De winnaar wordt de avond zelf bepaald door een stemming onder de aanwezigen. Ondertussen loopt de voorverkoop als een trein, een ticket voor de gala-avond kost 125 euro.

Meer info via www.roeselare-awards.be.

