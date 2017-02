Donald Trump noopt Sioen tot voorzichtigheid

De winst klom met 12,4 procent naar 26 miljoen euro, zo meldt het bedrijf vrijdagavond. Het dividend gaat opnieuw de hoogte in: van 0,48 naar 0,53 euro bruto per aandeel.

Sioen wil ook dit jaar 'groei blijven nastreven', maar 'een verandering in het politieke landschap in combinatie met de aankondiging van protectionistische maatregelen en een wereldwijde herleving op de grondstoffenmarkt sporen ons aan tot voorzichtigheid', klinkt het in de vooruitzichten.

Vorig jaar trok Sioen op overnamepad. In het najaar raakte de overname van twee Finse bedrijven bekend. Het ene maakt kogelvrije kledij, het andere duikpakken. In Italië kocht het bedrijf uit Ardooie eerder in 2016 al een producent van non-woven geotextiel voor de Europese civil engineeringmarkt.

(BELGA)