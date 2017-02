Deceuninck ziet omzet met ruim 4 procent toenemen dankzij Turkije en VS

Dat meldt het bedrijf donderdagochtend. Deceuninck zegt dat de omzet voornamelijk in Turkije en de VS sterk steeg, hetgeen deels tenietgedaan werd door de beslissing om lagemargeproducten geleidelijk stop te zetten. Negatieve munteffecten werden grotendeels gecompenseerd door prijsverhogingen.

De rebitda (recurrente winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 16,5 procent, tot 65,1 miljoen euro. De nettowinst steeg met 57,1 procent tot 21 miljoen euro, dankzij eenmalige belastingvoordelen en een meerwaarde op de verkoop van de terrassenafdeling in de VS. Deceuninck trekt het dividend op tot 3 eurocent per aandeel, van 2,5 eurocent per aandeel voor 2015.

Voor dit jaar verwacht Deceuninck dat de groei zich zal voortzetten, "ervan uitgaand dat er zich in onze kernregio's geen macro-economische verstoringen voordoen". "We blijven nauwgezet de recente evolutie van de munten en de grondstofprijzen volgen, alsook de grotere onzekerheid in sommige markten", klinkt het.

