De Panne: "We moeten blijven samenwerken"

Christophe Decoussemaeker van Westcoast Detecting in De Panne denkt niet dat het allemaal zo'n vaart zal lopen. "Ik neem aan dat de continuïteit van de handel in de toekomst gewaarborgd zal blijven", zegt hij. "Ik bekijk de situatie puur via de bril van de nuchtere zakenman en ik hoop dat onze beleidsmakers hetzelfde zullen doen. Want we moeten blijven samenwerken in de toekomst."