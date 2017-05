"De markt is overspoeld"

Vlaanderen telde begin dit jaar 608 verkooppunten van chocoladeproducten en 8 daarvan zijn gelegen in Ieper. We liepen langs bij vier Ieperse chocoladewinkels. Annelore Dereyne van 't Hemelryck in de Menenstraat zag de voorbije maanden minder toeristen over de vloer komen. "Na de aanslagen en het nieuws van de Brexit hebben we een terugval van onze omzet gevoeld", vertelt ze. "Een daling met 20 procent is niet overdreven."

