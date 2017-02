De eerste asperges op de REO Veiling komen - alweer - van deze tuinbouwer uit Oostrozebeke

Net zoals vorig jaar kwam Kris Bossuyt met de eerste kistjes asperges aan op de REO Veiling. De producent uit Oostrozebeke had negen kisten mee, met acht schaaltjes van elk een halve kilogram. De primeurasperges werden aangevoerd in drie Flandria kwaliteitsklassen. "Traditioneel draait de consumptie van witte asperges rond Pasen op volle toeren. Maar niet iedereen weet dat de delicatesse al vanaf eind februari ter beschikking is", merkt hij op. "De witte asperges die momenteel verkrijgbaar zijn, worden geteeld onder serreglas of in plastieken tunnels en met verwarmingsbuizen in de grond. Wie vandaag de grondverwarming in gang zet, weet dat de asperges over een viertal weken de kop opsteken."

Eind april eindigt de productie uit beschermde teelt en neemt het vollegrondseizoen over. Dat vollegrondsseizoen stopt traditioneel op 24 juni, de dag waarop de patroonheilige Sint-Jan wordt gevierd. Duva Fruit uit Gistel had 7,41 euro over per schaaltje van een halve kilo, goed dus voor een prijs van 14,82 euro per kilo.

(Belga)